St. Andrä/Zicksee: Klosterbau startet im Sommer

Die Grundsteinlegung für das erste orthodoxe Kloster Österreichs soll am 27. Juni in St. Andrä/Zicksee erfolgen. Das bestätigte der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios am Freitag gegenüber Kathpress. Zu den Feierlichkeiten wird als Ehrengast der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios I., erwartet, der gemeinsam mit Arsenios, dem Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die Grundsteinlegung vornehmen wird.

Das orthodoxe Kloster „ Maria Schutz“ soll aus vier etwa sechseinhalb Meter hohen Trakten bestehen – in Form eines Quadrates angeordnet. Eine Kirche in der Mitte, deren höchste Stelle etwa 13 Meter in die Höhe ragen wird, soll als erste gebaut werden. Man brauche Platz für die Liturgie, denn schon jetzt würden viele Gläubige die Mönche, die seit Jahren in St. Andrä in einem angekauften Haus leben, besuchen, sagte der Metropolit. Neben orthodoxen Besuchern sind auch häufig katholische Gläubige zu Gast.