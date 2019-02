Sportunion: Sportlich mit dem Bierdeckel

Ziel sei es, die Jungen für Sport und Bewegung zu begeistern. Laut Sportunion-Burgenland-Vizepräsident Bernhard Prenner stehe die Actionday Tour dieses Jahr unter dem Motto „Bewegung mit Alltagsmaterialien“. Mit Fliegenklatschen oder Bierdeckeln wird den Schülern gezeigt, wie man einfache, lustige Spiele durchführen kann und so in Bewegung bleibt. „Bei unseren Stationen legen wir Wert darauf, möglichst kreative Angebote, die die Kinder auch zu Hause nachmachen können, zu vermitteln. Daneben spielt die Vereinseinbindung eine große Rolle“ sagt Prenner. Nur so könne erreicht werden, dass sich Kinder in der Freizeit mehr bewegen.