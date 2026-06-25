ÖVP-Rücktrittsaufforderung gegen Justizministerin Sporrer im Landtag

Die Diskussion um die geplanten Schließungen der Bezirksgerichte Mattersburg und Oberpullendorf bekommt eine neue politische Schärfe. In einem Dringlichkeitsantrag im Burgenländischen Landtag fordern die Abgeordneten Christian Ries, Bernd Strobl sowie weitere Abgeordnete, Justizministerin Anna Sporrer zum Rücktritt aufzufordern.

Begründet wird die Forderung im Antrag mit „wiederholten Kontroversen“ rund um die Amtsführung der Ministerin sowie einem dadurch entstandenen Vertrauensverlust. Österreich brauche eine Justizpolitik, die auf Rechtssicherheit, Bürgernähe und öffentliche Sicherheit ausgerichtet sei, heißt es in dem Antrag. ÖVP-Kritik aus dem Burgenland Im Zentrum der Kritik stehen neben der Person Sporrer zwei bundespolitische Vorhaben, die aus Sicht der Antragsteller das Burgenland direkt betreffen: die geplante Schließung der Bezirksgerichte Mattersburg und Oberpullendorf sowie die Diskussion über die vorzeitige Entlassung von rund 500 Strafgefangenen.