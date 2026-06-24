Gemeinsamer Antrag geplatzt: SPÖ reagiert auf Zarits-Video

Aus der überraschenden rot-schwarzen Achse gegen die drohende Schließung zweier Bezirksgerichte im Burgenland wird vorerst nichts. Der für die Landtagssitzung am Donnerstag geplante gemeinsame Dringlichkeitsantrag von SPÖ und ÖVP ist geplatzt. Auslöser ist ein Video der ÖVP Burgenland, in dem Landesparteiobmann Christoph Zarits die Verantwortung für die drohenden Schließungen in Richtung SPÖ Burgenland schiebt.

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst reagiert scharf. „Die ÖVP Burgenland ist nicht paktfähig“, heißt es aus dem SPÖ-Landtagsklub. Mit dieser ÖVP werde es in der Sitzung keinen gemeinsamen Antrag geben. Fürst spricht von einem „letztklassigen ÖVP-Posting“ und bezeichnet Zarits als „politischen Geisterfahrer“. Aus für Bezirksgerichte in Mattersburg und Oberpullendorf? Hintergrund sind die Sparpläne im Justizbereich. Österreichweit sollen nach bisherigen Informationen 16 Bezirksgerichte zusammengelegt werden. Im Burgenland stehen seit Tagen die Bezirksgerichte Mattersburg und Oberpullendorf im Fokus der Debatte. Offiziell fixiert ist die Liste der betroffenen Standorte nach Angaben des Justizministeriums bisher nicht.