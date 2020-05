SPÖ will in Wulkaprodersdorf und Großhöflein 2017 siegen

Für Heinz Heidenreich schließt sich ein Kreis: Als der gebürtige Steirer 2002 nach Großhöflein zog, wurde er auf der Baustelle von Oswald Kucher begrüßt – „obwohl ich bei der damaligen Gemeinderatswahl noch nicht stimmberechtigt war“. Jetzt folgt Heidenreich, 48, der in der Sicherheitsakademie Polizisten ausbildet, dem abgewählten SPÖ-Bürgermeister Kucher und wird Vizebürgermeister und roter Parteichef in Großhöflein. Dort hat die SPÖ bei der jüngsten Kommunalwahl den Bürgermeister und die Mehrheit im Gemeinderat an die Liste Burgenland von Wolfgang Rauter verloren.