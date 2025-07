SPÖ vor drittem Anlauf zum „Müll-Deal“

Doskozil befindet sich nach einem einwöchigen Spitalsaufenthalt zur Nachbehandlung einer Lungenentzündung noch in häuslicher Pflege.

Die Volkspartei hatte ihre am Samstag bei einer Bürgermeisterkonferenz beschlossene Absage an den Deal vor allem damit begründet, dass im Gemeindepaket eine Deckelung der Abzüge von den Ertragsanteilen fehle. Viele Bürgermeister sehen in den stark gestiegenen Abzügen durchs Land die Hauptursache für die Finanznot.