SPÖ-Gemeindeverband vor Wechsel: Doppelspitze geplant

Der SPÖ-Gemeindevertreterverband bekommt Anfang 2027 eine neue Leitung. Die Landtagsabgeordneten Gerhard Bachmann und Roman Kainrath übernehmen als Doppelspitze von Erich Trummer, der sich nach 13 Jahren aus dem Amt zurückzieht. Gewählt werden soll bei einer Landeskonferenz im November, teilte der GVV am Mittwoch mit.

Trummer gibt auch sein Bürgermeisteramt in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) ab. Im GVV will er vor den Gemeinderatswahlen 2027 Platz für neue Kräfte machen, um bestmöglich aufgestellt zu sein. Seine Nachfolger Bachmann und Kainrath sind Bürgermeister in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) und Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf).

Novum bei den Roten

Als der KURIER im März über mögliche Kandidaten berichtete, wurden Bachmann oder Kainrath genannt. Jetzt teilen sie sich den Vorsitz – ein Novum beim roten Gemeindeverband.