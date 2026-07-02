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Politik

SPÖ-Gemeindeverband vor Wechsel: Doppelspitze geplant

Der SPÖ-Gemeindevertreterverband stellt sich neu auf: Ab 2027 sollen zwei Bürgermeister den Vorsitz übernehmen.
02.07.2026, 16:45

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Ein Mann im hellblauen Anzug sitzt entspannt in einem Sessel vor einer Glaswand.

Der SPÖ-Gemeindevertreterverband bekommt Anfang 2027 eine neue Leitung. Die Landtagsabgeordneten Gerhard Bachmann und Roman Kainrath übernehmen als Doppelspitze von Erich Trummer, der sich nach 13 Jahren aus dem Amt zurückzieht. Gewählt werden soll bei einer Landeskonferenz im November, teilte der GVV am Mittwoch mit.

Trummer gibt auch sein Bürgermeisteramt in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) ab. Im GVV will er vor den Gemeinderatswahlen 2027 Platz für neue Kräfte machen, um bestmöglich aufgestellt zu sein. Seine Nachfolger Bachmann und Kainrath sind Bürgermeister in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) und Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf). 

Novum bei den Roten

Als der KURIER im März über mögliche Kandidaten berichtete, wurden Bachmann oder Kainrath genannt. Jetzt teilen sie sich den Vorsitz – ein Novum beim roten Gemeindeverband.

Roter Gemeindeverband sucht neuen Präsidenten
Burgenländischer GVV bekommt spätestens 2028 neuen Präsidenten

Inklusive Trummer gab es seit Anfang der 1950-er Jahre im Gemeindevertreterverband fünf Präsidenten – allesamt Männer und Abgeordnete. Mit Bachmann kommt erstmals ein Präsident aus dem Bezirk Neusiedl am See. Derzeit stellt die SPÖ  95 Ortschefs und 1.623 Gemeinderäte.

Im ÖVP-Gemeindebund ist der Wechsel schon vollzogen.  Der Halbturner  Markus Ulram wurde  im März zum Präsidenten des Gemeindebundes gewählt, er folgte Leo Radakovits.

Eisenstadt
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