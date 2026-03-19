Roter Gemeindeverband sucht neuen Präsidenten

Die ÖVP hat schon einen neuen „Oberbürgermeister“, der Halbturner Markus Ulram wurde vor knapp zwei Wochen zum Präsidenten des Gemeindebundes gewählt, der rund 70 der 171 burgenländischen Gemeinden vertritt. Ulram setzte sich gegen zwei Konkurrenten durch. Ob der SPÖ-Gemeindevertreterverband (GVV) mit 95 Ortschefs bald nachzieht, ist offen. Zwar hat der seit 2013 amtierende GVV-Präsident Erich Trummer die Übergabe seines Bürgermeistersessels in Neutal für Anfang 2027 avisiert, aber zum GVV-Amt nur gemeint, er sei im Februar 2023 mit 100 Prozent für fünf Jahre gewählt worden.

Regulär findet die Wahl erst nach den Kommunalwahlen statt, die nächsten sind für Herbst 2027 angesetzt. Offiziell heißt es vom GVV, dass es derzeit noch keine Kandidatensuche gebe. Hinter den Kulissen, das bestätigen dem KURIER mehrere rote Bürgermeister, kursieren hingegen mehrere Namen für das Ehrenamt. Die süßen Trauben Ganz oben einer, dem „Ehrgeiz und Fleiß“, aber auch der Drang zu Höherem nachgesagt werden: Schattendorfs Bürgermeister Thomas Hoffmann (42) hat den kaum zu überschätzenden Vorteil, das Wohlwollen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu genießen.

Gegenüber dem KURIER winkt der Landtagsabgeordnete aber ab: Er sei „mit Sicherheit“ kein Kandidat, sagt Hoffmann, denn er habe „so viel zu tun“, dass er gar nicht wüsste, wie er das alles unter einen Hut bringen sollte. Hoffmann ist Bürgermeister und Landtagsabgeordneter und daneben noch SPÖ-Bezirkschef in Mattersburg. Vielleicht mimt Hoffmann hier aber auch nur den Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen. Denn, so ist zu hören: Hoffmann möge zwar Doskozil hinter sich haben, aber kaum Präsidium und Vorstand des roten Gemeindeverbandes.