Burgenländischer GVV bekommt spätestens 2028 neuen Präsidenten
Zusammenfassung
- Der burgenländische GVV erhält spätestens Anfang 2028 einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin, da Erich Trummer sein Bürgermeisteramt in Neutal Anfang 2027 abgibt.
- Birgit Grafl übernimmt Anfang 2027 das Bürgermeisteramt in Neutal von Erich Trummer, wie ein Vorstandsbeschluss der SPÖ Neutal bestätigt.
- Auch beim Burgenländischen Gemeindebund steht ein Führungswechsel bevor, mit Kandidaturen von Markus Ulram und Johannes Mezgolits.
Der sozialdemokratische Gemeindevertreterverband (GVV) im Burgenland bekommt laut APA-Informationen spätestens im ersten Quartal 2028 einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin.
Erich Trummer ist seit Februar 2013 im Amt und hat in seiner Heimatgemeinde Neutal (Bezirk Oberpullendorf) sein Ausscheiden als Bürgermeister Anfang 2027 bekanntgegeben, wie der ORF Burgenland am Donnerstag berichtete. Die Funktion in der Gemeinde übernimmt Vizebürgermeisterin Birgit Grafl.
Trummer teilte in einem Facebook-Posting mit, dass es in der Kommune zu einer Staffelübergabe kommt.
Laut einem Vorstandsbeschluss der SPÖ Neutal am gestrigen Mittwoch tritt Grafl (SPÖ) Anfang 2027 die Nachfolge an.
Vorzeitiger Wechsel im GVV derzeit kein Thema
Ein Wechsel beim GVV ist nun nicht unmittelbar nötig, hieß es zur APA. Laut Statut muss der Präsident lediglich bei der Präsidentenwahl Bürgermeister sein. Spätestens sechs Monate nach der regulären Gemeinderatswahl, die im Burgenland im Oktober 2027 stattfindet, ist der Nachfolger oder die Nachfolgerin zu wählen. Dies ist spätestens Anfang 2028 der Fall.
Ein Vorziehen der Wahl sei möglich, derzeit aber kein Thema. Ebenso wenig wurden etwaige Kandidaten genannt. Die Funktionsperiode des GVV-Präsidenten dauert wie die Gemeinderatsperiode fünf Jahre. Der 58-jährige Trummer ist seit über zwanzig Jahren Bürgermeister von Neutal und seit 13 Jahren GVV-Präsident.
Änderugnen auch beim ÖVP-Gemeindebund
Auch an der Spitze des Burgenländischen Gemeindebundes kommt es in Kürze zu Neuerungen. Bei einer Landesversammlung am 6. März in Raiding wird der Nachfolger für Leo Radakovits gekürt. Kandidieren für dieses Amt wollen zumindest Markus Ulram, Landtagsmandatar und Bürgermeister in Halbturn, und Johannes Mezgolits, Ortschef in Donnerskirchen.
