Burgenländischer GVV bekommt spätestens 2028 neuen Präsidenten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der sozialdemokratische Gemeindevertreterverband (GVV) im Burgenland bekommt laut APA-Informationen spätestens im ersten Quartal 2028 einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Erich Trummer ist seit Februar 2013 im Amt und hat in seiner Heimatgemeinde Neutal (Bezirk Oberpullendorf) sein Ausscheiden als Bürgermeister Anfang 2027 bekanntgegeben, wie der ORF Burgenland am Donnerstag berichtete. Die Funktion in der Gemeinde übernimmt Vizebürgermeisterin Birgit Grafl.

Trummer teilte in einem Facebook-Posting mit, dass es in der Kommune zu einer Staffelübergabe kommt.

Laut einem Vorstandsbeschluss der SPÖ Neutal am gestrigen Mittwoch tritt Grafl (SPÖ) Anfang 2027 die Nachfolge an. Vorzeitiger Wechsel im GVV derzeit kein Thema Ein Wechsel beim GVV ist nun nicht unmittelbar nötig, hieß es zur APA. Laut Statut muss der Präsident lediglich bei der Präsidentenwahl Bürgermeister sein. Spätestens sechs Monate nach der regulären Gemeinderatswahl, die im Burgenland im Oktober 2027 stattfindet, ist der Nachfolger oder die Nachfolgerin zu wählen. Dies ist spätestens Anfang 2028 der Fall.