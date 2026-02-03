Ulram und Mezgolits wollen Präsident werden

Die Landesversammlung des Gemeindebundes samt Wahl des Präsidenten findet am 6. März in Raiding statt. Der seit 2003 amtierende Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits aus Güttenbach geht vor Ende seiner bis Herbst 2027 dauernden Funktionsperiode, weil er nächstes Jahr nicht mehr als Bürgermeister antritt.

Der Landesvorstand des ÖVP-Gemeindebundes hat am Dienstag den Halbturner Bürgermeister Markus Ulram einstimmig als Kandidat für die Funktion des Gemeindebundpräsidenten nominiert.

Ulram ist seit 2011 Bürgermeister in Halbturn und seit 2015 Landtagsmandatar, von 2020 bis 2025 war er Klubchef.

Mehrere Kandidaten

Im Vorfeld hatte auch der Donnerskirchner Ortschef Johannes Mezgolits seine Kandidatur angekündigt. Jeder Bewerber, der sich längstens eine Woche vor der Wahl schriftlich meldet, kann antreten. "Ja, es bleibt dabei, dass ich antrete", bestätigt Mezgolits am Dienstag dem KURIER. Und er rechnet mit "weiteren Kandidaten", das sei auch ein "gutes Zeichen".

Der ÖVP-Gemeindebund vertritt rund 70 der 171 Bürgermeister im Land.