Spitäler könnten OP-Säle an Privatärzte vermieten

Keckeis & Co werden sich jedenfalls mit der Frage befassen, welche medizinischen Leistungen künftig in den einzelnen Häusern angeboten werden und wie die untereinander abgestimmt werden. „Man wird in jedem kleinen Spital nicht rund um die Uhr alles anbieten können“, plädierte Doskozil für Schwerpunktsetzungen.

Gesucht wird auch nach Möglichkeiten, in Spitälern „Einnahmen zu lukrieren“. Etwa durch Vermietung von OP-Sälen an Privatärzte in Zeiten, wo sie nicht benötigt werden, oder externe Nutzung von CT- oder MRT-Geräten. Wenn das innerhalb der Krages, die zur Gemeinnützigkeit verpflichtet ist, rechtlich nicht möglich ist, könnte auch ein „zweiter Rechtsträger“ gegründet werden.

Änderungen soll es auch in puncto Transparenz geben: Reihungen und Wartezeiten auf Untersuchungen oder Operationen sollen unter Beachtung des Datenschutzes öffentlich gemacht werden. Vorreihungen dürfe es selbst bei Sonderkrankenversicherungen nicht geben.