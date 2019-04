Spezialitäten nach alten Rezepten

Es riecht nach frisch gebackenem Brot und Selchwürsteln, sobald man den Bauernladen der Familie Szabo in Unterwart betritt. Der Ofen ist in Betrieb und die Kunden geben sich die Türschnalle in die Hand. Geselchtes, Schinken, Speck, Hauswürstel und vieles mehr wandert in die Einkaufssackerl.

„Unser Schwerpunkt ist die Direktvermarktung“, sagt Gerhard Szabo, der gemeinsam mit seiner Frau Julya und seiner Mutter Juliana den Betrieb führt. Die Rohstoffe für die selbst gemachten Produkte kommen aus dem eigenen Stall oder von den Feldern. 350 Mastschweine hält der Landwirt in einem der modernsten Stallungen des Burgenlandes. „Wir verfüttern fast ausschließlich Getreide, Mais und Sojabohnen, die auf unseren Feldern wachsen“, sagt Szabo.