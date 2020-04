Spenden gesucht: Pferd, Esel und Co. brauchen Heu

Esel, Pferde, Alpakas und Ziegen sind auf den Koppeln von Stefanie Gruarin unterwegs. Sie ist die Obfrau der Tierhilfe Horsearound, dem einzigen genehmigten Tierheim für Nutztiere im Burgenland. Viele der Vierbeiner wurden vom Schlachter gerettet oder von ihren Vorbesitzern misshandelt und vernachlässigt. Sie werden jetzt am Hof in Deutsch Bieling, Bezirk Jennersdorf, betreut. Vor etwa 10 Jahren hat sich Gruarin und ihr Ehemann entschlossen, eine Landwirtschaft zu kaufen. In den Hügeln um Deutsch Bieling, einem Ortsteil von Heiligenbrunn wurden die beiden fündig. Für die Tiere haben sie großräumige Koppeln mit modernen Unterständen und Stallungen errichtet. Acht Hektar stehen den rund 50 Tieren am Hof zur Verfügung. Gruarin, die als Medizinerin in der Forschung tätig ist, und ihr Mann kümmern sich täglich um ihre Schützlinge.

„Jedes Jahr bekommen wir mehr als 100 Anfragen, wir können aber nur einen Bruchteil der Tiere bei uns aufnehmen“, sagt die Obfrau. Auch in Zeiten der Corona-Krise gebe es verstärkt Nachfrage nach Pflegeplätzen. „Wir sind aber ziemlich voll im Moment“, sagt Gruarin.