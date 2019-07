Spektakuläre Unfälle zum Wochenstart: Pkw landete in Hausmauer

Unfallreicher Start in die zweite Juliwoche im Burgenland: Ein tödlicher Unfall im Mittelburgenland, ein umgestürzter Lkw auf der S31 und ein Auffahrunfall mit vier Personen bei Oberwart hielt die Einsatzkräfte auf Trab.

Tödlicher Unfall

Tragisch war vor allem der Verkehrsunfall gegen Mittag in Steinbach, wo ein 44-jähriger Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Hausmauer raste und sofort tot gewesen sein dürfte. Der Mann kam in einer 70er Beschränkung rechts von der Fahrbahn ab, führ über einen nicht befestigten Parkplatz und anschließend ungebremst in die Ecke eines Wohnhauses.