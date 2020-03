Spaziergänger fanden Handgranaten im Burgenland

Spaziergänger haben am Montagnachmittag im Burgenland zwei Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Beinahe zeitgleich entdeckten ein Mann, der in Klostermarienberg (Bezirk Oberpullendorf) mit seinem Hund unterwegs war, und ein Spaziergänger in Schachendorf (Bezirk Oberwart) jeweils ein Kriegsrelikt, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Die Handgranate in Schachendorf wurde auf einem umgepflügten Acker am Ortsrand gefunden, jene in Klostermarienberg war an der österreichisch-ungarischen Grenze teilweise im Boden versenkt.

Die Kriegsrelikte wurden vom Entminungsdienst geborgen und entsorgt. Gefahr für Personen bestand laut Polizei nicht, da sich in den Granaten keine Zünder befanden.