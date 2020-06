Spatenstich für neues Dialysezentrum

Senecura erweitert sein Angebot, um Dialysepatienten im Bezirk Neusiedl am See zukünftig eine optimale Betreuung zu bieten. Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Sozialzentrum mit Behindertenbereich, Tagesstätte und der in Bau befindlichen Anlernwerkstatt entsteht ein Dialysezentrum mit zehn modernen Plätzen. Errichtet wird das Dialysezentrum von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft B-Süd. Rund 1,4 Millionen Euro werden hier investiert.

Am Wochenende wurde beim Spatenstich mit Landeshauptmann Hans Niessl, Landesrat Peter Rezar, Bürgermeister Josef Ziniel und Rudolf Öhlinger, Geschäftsführer von Senecura, der Grundstein für das Projekt gelegt. "Mit dem neuen Senecura Dialysezentrum Frauenkirchen eröffnen wir Dialysepatienten modernste Technologien in der Region Seewinkel. Wir ersparen damit einigen eine lange und beschwerliche Anfahrt und schließen eine wichtige Versorgungslücke", sagt Öhlinger. Landeshauptmann Niessl betont, dass neben der Versorgung der Patienten auch wichtige Arbeitsplätze geschaffen werden. Insgesamt zehn Mitarbeiter werden ab März 2015 im Dialysezentrum Frauenkirchen beschäftigt sein.