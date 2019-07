Spatenstich für Kreisverkehr und Baubeginn für Holzverladung

In Oberwart wurden am Donnerstag die Spaten geschwungen. An der B63a wird die vierte Abfahrt gebaut, die gleichzeitig die Zufahrt zum geplanten Neubau des Krankenhauses sein wird.

"Die Grundstücke haben wir eingelöst, wir investieren rund 1,2 Millionen Euro in den Kreisverkehr", sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Trasse für die Landesstraße vom Kreisverkehr bis zum Krankenhaus ist derzeit noch in Planung. Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr selbst werden laut Doskozil sofort beginnen.