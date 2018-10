Sparbuch: Durch die Bank beliebt

Was das Sparen betrifft, bleiben die Burgenländer weiterhin lieber auf der sicheren Seite. Sowohl was die Summen, als auch was die Anlageform betrifft. Laut der aktuellen Sparstudie der Erste Bank werden aktuell 247 Euro pro Monat auf die Seite gelegt. Seit 2009 ist dieser Betrag um 45 Prozent gestiegen; mit der Höhe zufrieden ist dennoch nur die Hälfte der Befragten.

Obwohl die Sparzinsen seit vielen Jahren deutlich unter der Inflationsrate liegen, bleibt das Sparbuch weiterhin die beliebteste Sparform im Land. 80 Prozent setzen auf diese Variante, einen Bausparvertrag haben 61 Prozent und 46 Prozent lassen ihr Geld am Girokonto liegen. Laut Erste Bank bewegt sich das Interesse an Wertpapieren weiter auf niedrigem Niveau, hat aber zuletzt auf 27 Prozent zugelegt. „Eine notwendige Entwicklung“, sagt der burgenländische Erste-Bank-Direktor Michael Jeserschek. Er empfiehlt, maximal drei Netto-Monatsgehälter am Sparbuch zu haben, „als Liquiditätsreserve. Den Rest sollte man so veranlagen, dass die Inflation ausgeglichen ist und am Ende ein Plus bleibt.“ In diese Kerbe schlägt auch Könighofer. „Erspartes sollte nicht am Girokonto liegen, sondern in der passenden Spar- und Anlageform angelegt werden.“