Land schafft Pflegeberater-Jobs

„ Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sollen durch die Berater eine fachlich fundierte Information über die Angebotspalette im Pflege- und Betreuungssektor sowie Unterstützung bei individuellen Lösungen erhalten“, begründet Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) dieses „Case & Care-Management“. Außerdem solle dadurch ein Lenkungseffekt zu mobilen Pflege- und Betreuungsformen erzielt werden. Details werden kommende Woche genannt. Dass das Problem im Bundesland mit dem höchsten Pensionistenanteil noch drängender wird, mag eine Zahl belegen: Von 2019 bis 2021 steigt die Zahl der Menschen im Alter von 80 und mehr Jahren um etwa 2500 Personen oder 14 Prozent.

In der Einschätzung, dass Pflegebedürftige am liebsten in gewohnter Umgebung betreut werden möchten, herrscht Konsens zwischen der großen Regierungspartei SPÖ und der größten Oppositionskraft ÖVP. Deren Klubchef Christian Sagartz und Landtagsabgeordneter Markus Ulram verlangen „ein Gütesiegel, das eine qualitativ hochwertige Betreuung garantiert“. Agenturen, die Betreuerinnen und Betreuer vermitteln, müssten Qualitätskriterien in Form spezieller Schulungen und regelmäßiger Weiterbildungen nachweisen – kontrolliert vom Land.