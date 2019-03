Sonntag: Großeinsatz der Feuerwehr Pinkafeld am Grünschnittplatz

" Brandeinsatz am Grünschnittplatz." Die Alarmierung der Stadtfeuerwehr Pinkafeld erfolgte am Sonntagabend, nicht zum ersten Mal. Denn aus Erfahrung wissen die Feuerwehrmitglieder, dass am Grünschnittplatz der Gemeinde immer wieder heiße Asche abgeladen wird, weshalb es häufig zu Bränden kommt.