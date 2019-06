Sommertrend 2019: Frisuren, wie frisch aus den Federn

Gleich vorweg eine gute Nachricht für jene, die direkt in den Tag starten wollen, ohne sich mit lästigem Haarstyling aufhalten zu müssen: Der aktuelle Trend heißt „undone styling“. Fachtrainerin Jennifer Wulf erklärt, was damit gemeint ist: „Das sind coole und lässige Frisuren, die aussehen, als wäre man gerade aufgestanden – aber in schön. Also lockere Haare, aber gut zusammengesteckt.“ Also dann vielleicht doch nicht die perfekte Lösung für gestresste Langschläfer, wenn es am Morgen schnell gehen muss.