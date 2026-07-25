Wiener Gastronomie gastiert im Südburgenland – aber nur kurz
Ab 6. August wird das Gut Minihof in Windisch-Minihof im Südburgenland für kurze Zeit zur Sommerküche. Thomas Hahn und Gerald Röhrling öffnen das renovierte Anwesen für Gäste und bieten an sechs Sommerabenden sowie zwei Sonntags-Lunches ein bewusst limitiertes Pop-up-Format.
Unter dem Namen „Sommerküche Gut Minihof“ entsteht ein kulinarisches Zusammenspiel zwischen Garten, Feuer und langer Tafel mit Platz für 24 Gäste. Kulinarisch vereint das Konzept die Handschriften des Restaurants Kelsen im Parlament und der Wiener Labstelle. Küche, Weinbegleitung und Service greifen ineinander und bilden ein gemeinsames Format.
Das Gut Minihof befindet sich seit zehn Jahren im Besitz von Thomas Hahn und Gerald Röhrling. Das ehemalige bäuerliche Ensemble wurde seither weiterentwickelt. Historische Substanz, naturbelassener Garten, Stadl, Pool und moderne Designelemente prägen den Ort.
Bereits 2020 wurde das Gut Minihof temporär gastronomisch genutzt. Sechs Jahre später entsteht aus dem damaligen Heurigen ein eigenständiges Sommerformat. Der Preis beträgt 145 Euro pro Person für die Abendtermine inklusive Weinbegleitung und aller Getränke. Der Sonntags-Lunch kostet 95 Euro, ebenfalls inklusive aller Getränke.
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