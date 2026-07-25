Wiener Gastronomie gastiert im Südburgenland – aber nur kurz

Ab 6. August wird das Gut Minihof in Windisch-Minihof im Südburgenland für kurze Zeit zur Sommerküche. Thomas Hahn und Gerald Röhrling öffnen das renovierte Anwesen für Gäste und bieten an sechs Sommerabenden sowie zwei Sonntags-Lunches ein bewusst limitiertes Pop-up-Format.

Unter dem Namen „Sommerküche Gut Minihof“ entsteht ein kulinarisches Zusammenspiel zwischen Garten, Feuer und langer Tafel mit Platz für 24 Gäste. Kulinarisch vereint das Konzept die Handschriften des Restaurants Kelsen im Parlament und der Wiener Labstelle. Küche, Weinbegleitung und Service greifen ineinander und bilden ein gemeinsames Format.