So will Eisenstadt das Verkehrsproblem lösen

Die Frage des Baus einer U-Bahn, wie aktuell in Graz diskutiert wird, stellt sich für die per Eigendefinition "kleinste Großstadt der Welt" wohl noch länger nicht. Trotzdem steht die 15.000 Einwohner zählende burgenländische Landeshauptstadt angesichts der massiven Bevölkerungszunahme in den vergangenen Jahren vor einigen Herausforderungen. Eine davon ist der innerstädtische Verkehr.

"Da haben wir ein großes Problem", sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) im KURIER-Talk im Pods & Bowls auf der Wiener Mariahilfer Straße.