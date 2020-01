So werben Burgenlands Parteien um Wählerstimmen

Als Eisbrecher dabei und auch beim klassischen Wahlkampf auf der Straße fungieren kleine Wahlgeschenke, die man den Menschen in die Hand drückt, um so leichter mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das Angebot ist durchaus unterschiedlich, wurde aber von allen Parteien an die Jahreszeit angepasst: Unter anderem gibt es SPÖ-Eiskratzer, FPÖ-Arbeitshandschuhe, ÖVP-Hauben, Grünen-Tee, Neos-Kekse oder LBL-Feuerzeuge.

Unterstützung gibt es auch von Parteikollegen aus dem Bund. Heute kommt etwa der grüne Sozialminister Rudolf Anschober zu einer Pressekonferenz mit Regina Petrik ins Burgenland. Explizit auf diese Hilfe verzichtet hat nur Doskozil, dessen Partei sich voll und ganz auf seine Person konzentriert.