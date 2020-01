So kann man Kaminbrände leicht verhindern

So wie in der Nacht auf Dienstag in Kleinhöflein: Ein 36-Jähriger bemerkte auf seinem Balkon im vierten Stock einen Brand. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, zog er sich Verbrennungen zu. Gemeinsam mit zwei Nachbarn gelang es, den Brand mit einer Löschleitung des Hydrantenschrankes aus dem dritten Stockwerk zu löschen. Die Feuerwehren Kleinhöflein, Eisenstadt und Neufeld mussten nur Nachsicherungsarbeiten durchführen. Auslöser dürfte eine unvollständig ausgedämpfte Zigarette gewesen sein.