So kam die Polizei internationalem Drogenring auf die Spur

Als Großhändler konnte im Zuge der Ermittlungen ein 56-jähriger Mann aus Wien ausgeforscht werden. Er versorgte das Dealer Pärchen mit den Suchtmitteln und kassierte die Gewinne nach den Verkäufen. Die für den Weiterverkauf benötigten Cannabisblüten organisierte der Wiener gemeinsam mit einem 51-jährigen gebürtigen Wiener und einem 54-jährigen gebürtigen Oberösterreicher, zum Teil durch Einbrüche in Cannabisplantagen anderer „Betreiber“. In einem konkreten Fall konnte eine Aufzuchtanlage in Mödling, wo das Trio gewaltsam eingebrochen war, ausgeforscht werden. In dieser Plantage waren mehr als 400 Cannabispflanzen in einem unbewohnten Haus gezogen worden.