Slowakischer Einbrecher ging Polizei im Burgenland ins Netz

Bei einer Durchsuchung wurden in der Umhängetasche des Mannes Werkzeuge gefunden, die vermutlich für weitere Einbrüche vorgesehen waren, gab die Polizei bekannt. Die Werkzeuge wurden sichergestellt.

Beamte des Bezirkskriminaldienstes in Neusiedl am See befragten den Slowaken, wobei er Einbrüche im April dieses Jahres in Niederösterreich gestand. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.