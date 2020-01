Skistar geht für Stegersbach in Kitzbühel an den Start

Die Entwicklung sei gut, doch natürlich wolle man noch bekannter werden. Dafür haben sich die Touristiker und Hoteliers der Region eines der bekanntesten Gesichter Österreichs gesucht. „ Armin Assinger wird in Zukunft als Freund der Region Stegersbach für uns einen Werbepatch tragen“, verkündete Senninger am Dienstag im Larimar Hotel in Stegersbach.Das erste Mal wird der Banner bei den Skirennen in Kitzbühel zu sehen sein. Entstanden ist die Kooperation aus einem lockeren Gespräch heraus, wie Assinger erklärt. Im Südburgenland sei er das erste Mal im Jahr 1995 gewesen. „Die Gegend hat mir immer getaugt“, sagt der TV-Liebling. Der bei seinen Auftritten und Renn-Analysen das Banner von Stegersbach tragen wird. „Ich freue mich, Stegersbach in das bestmögliche Licht zu rücken“, sagt Assinger.