Für den Ernstfall gerüstet: Reale Trainingsszenarien in der Klinik

Ein neu implementiertes Simulationstraining in der Klinik Oberpullendorf soll Mitarbeiterinnen auf seltene und komplexe Situationen vorbereiten. Die Teams setzen sich aus Ärztinnen und Pflegepersonal der Abteilungen für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie Innere Medizin zusammen.

Geübt werden realitätsnahe Szenarien aus dem Klinikalltag: etwa eine Patientin mit Atemnot, bei der während der Untersuchung weitere Symptome auftreten und eine künstliche Beatmung notwendig wird. Oder ein Patient auf der Normalstation, dessen Zustand sich plötzlich verschlechtert. Ziel ist es, Abläufe zu festigen und die berufsgruppenübergreifende Kommunikation zu stärken.

Die Trainings finden regelmäßig unter der Leitung von Prim.a Univ.-Doz.in Dr.in Ulrike Vyskocil-Weber statt. Die Fälle werden von den Teams selbst entwickelt und möglichst praxisnah gestaltet. Dabei werden auch Situationen mit emotional belasteten Angehörigen simuliert. Kolleg*innen verfolgen die Übungen über Videoübertragung und analysieren im Anschluss gemeinsam den Ablauf.