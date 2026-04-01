Burgenland: Erst acht von 71 Pflegestützpunkten fertiggestellt

Im Burgenland ist am Mittwoch das neue Pflegemodell mit 28 Pflegeregionen und 71 Pflegestützpunkten angelaufen. In jeder Region übernimmt ab sofort eine Organisation die gesamte nicht-stationäre Versorgung von der mobilen Pflege über die Tagesbetreuung bis hin zu betreutem Wohnen und Pflege- und Sozialberatung.

Bei der Errichtung der Stützpunkte kam es jedoch zu Verzögerungen, wie die APA berichtet: Erst acht sind fertig, bis Ende 2026 sollen 15 in Betrieb sein. Sechs Pflegestützpunkte im April Zwei Pflegestützpunkte sind schon länger offen, sechs weitere folgen im April, teilte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) in einer Aussendung mit. Bis spätestens 2029 soll an allen 71 Standorten zumindest der Baustart erfolgt sein. Mit der Umstellung soll eine wohnortnahe Versorgung mit klaren Zuständigkeiten gewährleistet werden. Geregelt ist auch, dass Pflege künftig gemeinnützig sein muss, um Landesmittel zu erhalten. Es dürfe kein Gewinn damit erwirtschaftet werden, hielt Schneemann fest.

Für die Pflegeorganisationen war der Wechsel ins neue System eine große Umstellung, betonte man beim Hilfswerk, das sechs Regionen in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Oberpullendorf und Oberwart übernimmt. "Wir mussten Klientinnen und Klienten an andere Organisationen abgeben, aber auch Klientinnen und Klienten von anderen Organisationen übernehmen", erläuterte der Hilfswerk-Präsident und Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Verschiebung bei Personal Das Personal habe man zum Großteil halten können. Regional habe es ein paar Verschiebungen gegeben, weil Mitarbeiter in den Regionen, in denen andere Organisationen den Zuschlag erhielten, teilweise zu diesen wechselten, um in der Region bleiben zu können, erläuterte Pflegedienstleiterin Denise Werner. Auf diese Weise habe das Hilfswerk aber gleichzeitig auch neue Mitarbeiter in seinen Regionen dazubekommen.