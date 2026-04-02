Virtuelle Innovation: So kann sich Demenz für Erkrankte anfühlen

Wie erleben an Demenz erkrankte Menschen ihren Alltag? Diese Frage steht im Zentrum des Simulators „SimuDementia“, den das Start-up „VitaBlick“ entwickelt hat. Die Anwendung soll dazu beitragen, mehr Verständnis und Empathie für Menschen mit Demenz zu entwickeln.

„Man startet in einer Seniorenwohnung“, beschreibt der burgenländische Gründer Amadeus Linzer. Nutzer bewegen sich frei in einer virtuellen Umgebung, interagieren mit Gegenständen und erleben Alltagssituationen aus der Perspektive von Menschen mit Demenz. „Man kann herumgehen und mit den eigenen Händen nach den verschiedenen Gegenständen greifen“, so Linzer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VitaBlick Eine neue Anwendung ermöglicht es, den Alltag von Menschen mit Demenz virtuell zu erleben.

Während der Simulation werden Gedanken der Erkrankten hörbar. „Man hört eine Stimme und erkennt, wie unsicher und verwirrt man als Demenzkranker ist“, erklärt Linzer. Ziel sei es, die Erkrankung nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern erfahrbar zu machen. Hilfreich in der Ausbildung Ausgangspunkt für die Entwicklung war die Nachfrage aus Pflegeeinrichtungen, die bereits VR-Anwendungen von „VitaBlick“ für die Bewohner nutzen. Künftig sollen die Geräte auch einen Nutzen für das Personal haben. „Dadurch steigt das Verständnis für die erkrankten Menschen“, sagt Linzer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hochschule Burgenland SimuDementia: Wie eine VR-Anwendung Demenz erlebbar macht und Verständnis fördert.

Wissen „VitaBlick“

Das Start-up mit burgenländischen Wurzeln ermöglicht Menschen in Altenheimen virtuelle Ausflüge und Reisen mit einer VR-Brille.

Das Start-up mit burgenländischen Wurzeln ermöglicht Menschen in Altenheimen virtuelle Ausflüge und Reisen mit einer VR-Brille. „SimuDementia“

Eine neu entwickelte Anwendung, die die Realität eines an Demenz erkrankten Menschen mit einer VR-Brille simuliert. Die Inhalte können an drei verschiedene Stadien der Erkrankung angepasst werden.

Eine neu entwickelte Anwendung, die die Realität eines an Demenz erkrankten Menschen mit einer VR-Brille simuliert. Die Inhalte können an drei verschiedene Stadien der Erkrankung angepasst werden. 350 Einrichtungen

im deutschsprachigen Raum nutzen die virtuellen Ausflüge und Erlebnisse von „VitaBlick“. Mehr Informationen unter vitablick.com.