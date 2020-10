Silobrand in Wallern: Neun Feuerwehren im Einsatz

Am Freitagvormittag ist in einem Silo in Wallern ein Feuer ausgebrochen. Derzeit sind laut Landessicherheitszentrale neun Feuerwehren des Bezirks im Einsatz, darunter auch die Freiwillige Feuerwehr Tadten, die die anderen Einsatzkräfte unter anderem mit Atemschutzgeräten versorgt.