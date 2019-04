Sicherheitszentrale: Organisations-Mängel behoben, Technik wird erneuert

Heute habe die LSZ 33 Mitarbeiter und sei organisatorisch neu aufgestellt. Die Aufgabenbereiche seien klar geregelt, es gebe einen Geschäftsführer und einen statt bisher zwei Leitstellenleiter. Für die Leitstelle gebe es neue Dienstverträge, die Buchhaltung wurde an die Landesholding ausgegliedert. Dienstautos dürfen privat gar nicht mehr genützt werden.

Intern unter die Lupe genommen wurde auch die LSZ-Technik, erläuterte Spuller, in die seit Jahren „nichts investiert wurde“. Das soll heuer und 2020 nachgeholt werden. So soll etwa die Leitstellentechnik modernisiert und die Sturmwarnanlage am Neusiedler See auf LED umgestellt werden. Die Finanzierung sei gesichert, sagte Tschürtz.