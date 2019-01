Sicherheitspartner mit der gelben Jacke

Signalgelb mit reflektierenden Streifen ist jene Uniform, die Ende des Jahres im ganzen Land zu sehen sein soll. Was in einigen Gemeinden als Pilotprojekt des Sicherheitslandesrats und Landeshauptmann Stellvertreters Johann Tschürtz, FPÖ, begann, soll bis Jahresende im landesweit für ein besseres Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sorgen. „Je mehr Sicherheitspartner, desto mehr Sicherheit“, erklärt Tschürtz, am Dienstag in Jennersdorf. Der südlichste Bezirk wird seit 1. Jänner von sechs Mitarbeitern rund um die Uhr überwacht.

Angesiedelt sind die Sicherheitspartner in der Landessicherheitszentrale (LSZ). Finanziert wird die Aktion vom Land und dem AMS, denn die meisten Mitarbeiter sind ehemalige Langzeitarbeitslose, „die so den Weg zurück in die Arbeitswelt finden“, sagt Tschürtz. Rund 1400 Euro netto gebe es laut Tschürtz für die Mitarbeiter. Insgesamt kostet der Streifendienst 1,2 Millionen Euro im Jahr, 700.000 zahlt das Land. Auch das Innenministerium unterstützt die Einrichtung mit Infrastruktur. Derzeit sind 21 Sicherheitspartner unterwegs. Wenn sie offene Fenster und Türen , oder verdächtige Vorgänge bemerken, melden sie diese der Polizei – besondere Befugnisse haben die Sicherheitspartner aber keine.