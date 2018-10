Sicherheitspartner: „700.000 Euro ist nicht viel“

„Das Projekt wird sehr gut angenommen und funktioniert top“, gab sich FPÖ-Landeshauptmann-Vize Hans Tschürtz am Donnerstag in Eisenstadt überzeugt. Die rot-blaue Landesregierung hat jedenfalls am 22. Oktober die Fortsetzung und Ausweitung des Projekts abgesegnet. In einem ersten Schritt werden ab 1. November alle Gemeinden der Bezirke Neusiedl, Mattersburg und Oberwart angefahren, im Jänner 2019 kommt der Bezirk Jennersdorf hinzu.

Tschürtz wünscht sich bis Ende 2019 die flächendeckende Versorgung mit diesem „Vorzeigeprojekt“, nach dem sich auch schon andere Bundesländer erkundigt hätten. Die Kosten bezifferte er mit 1,2 Millionen Euro jährlich. Den größten Teil steuert mit 700.000 Euro das Land bei; auch Innenministerium, EU und AMS beteiligen sich.

Auf die KURIER-Frage, ob das Geld im sichersten Bundesland nicht anderswo besser eingesetzt wäre, antwortete Tschürtz: „700.000 Euro ist wirklich nicht viel“, außerdem würden 55 bisher Arbeitslose Jobs bekommen. Beim Koalitionspartner SPÖ sähen manche das Projekt „nicht so überschwänglich“, heißt es – aber Sicherheit sei wichtig und man trage das „Prestigeprojekt“ von Tschürtz natürlich mit.

Landespolizeichef Martin Huber sieht die Sicherheitspartner „positiv“, denn „alles, was der Sicherheit dient, nehmen wir gerne an“, sagte er dem KURIER.