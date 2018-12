Sicherheitsgipfel: Neue Kompanie im Burgenland

450 Soldaten stünden rund um die Uhr im Assistenzeinsatz, stellte Militärkommandant Gernot Gasser fest. Kommendes Jahr soll in Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See eine 40-köpfige Pioniersicherungskompanie aufgebaut werden. Sie sei einerseits wichtig für Katastropheneinsätze, andererseits wesentliches Element, um Grundwehrdiener auszubilden. Im Burgenland ist der Personalstand des Bundesheeres in den vergangen zwei Jahren insgesamt um 20 Prozent auf etwa 960 Personen gestiegen. Die von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ( SPÖ) angepeilte Aufstockung auf 1100 Mitarbeiter wird unter seinem FPÖ-Nachfolger Kunasek wohl nicht ganz erfüllt. Im Militärkommando zeigt man sich aber über jede Erhöhung erfreut.