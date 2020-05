Sextäter drohte mit Mord

Mehr als zehn Betroffene soll es mit Sicherheit geben, die Dunkelziffer könnte weitaus höher sein. Über Facebook soll sich ein 32-jähriger Kärntner an zwölf- bis 14-jährige Mädchen herangemacht und Nacktfotos erpresst haben. Wie jetzt bekannt wurde, klickten für ihn im August dieses Jahres die Handschellen.



Nachdem er sich auf der Internetplattform unter falscher Identität das Vertrauen der Kinder erschlichen hatte, forderte er Nacktfotos von den Minderjährigen. „Er hat welche bekommen und um an neue zu kommen, drohte er mit der Veröffentlichung der Bilder“, schildert ein Beamte die Vorgangsweise. Er habe die Jugendlichen zu sexuellen Handlungen und pornografischen Darstellungen gezwungen. „Bei einem Mädchen drohte der Kärntner ihre Schwester umzubringen, wenn sie ihm kein Foto schicke“, sagt ein Beamte. Das Bildmaterial habe der Täter in einschlägigen Internetforen an Gleichgesinnte weitergegeben.



Zwei Mädchen aus dem Bezirk Oberwart und eines aus Oberösterreich brachten den Fall ins Rollen. Monatelang hätten die Opfer, die zwischen zwölf und 14 Jahre alt sind, geschwiegen. Erst als Nacktfotos von einem der Mädchen im Internet auftauchten, vertrauten sie sich ihren Eltern an.