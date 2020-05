Sendemast erhitzt Gemüter

Wir bieten der Telekom an, gemeinsam mit uns einen anderen, schonenderen Standort für den Handymasten zu suchen. Sollte die Telekom aber auf dem jetzigen Standort bestehen, dann graben wir das Kriegsbeil aus.“ Das sagt Renate M., eine der Aktivistinnen der Bürgerinitiative gegen den geplanten Handymasten in Wolfau. Den will die Telekom im Bereich der westlichen Ortseinfahrt errichten. Die Gegner des Projektes sind nicht gegen den 36 Meter hohen Handymasten an sich, sondern gegen den Standort. Denn in unmittelbarer Nähe befindet sich eine Wohnsiedlung für Jungfamilien und auch der Kindergarten. Daher sei der Standort ungeeignet, befinden die Gegner, die schon an die 300 Unterschriften gesammelt haben.



Bürgermeister Walter Pfeiffer, ÖVP, nimmt die Einwände ernst. Mit dem Standort sei die Gemeinde alles andere als glücklich, da sich zahlreiche Häuser in unmittelbarer Nähe befinden. Der Mast steht im Grünland, daher ist nicht die Gemeinde, sondern die Bezirkshauptmannschaft Oberwart zuständig. Die erteilte die naturschutz- und wasserrechtliche Bewilligung. Die Gemeinde sei aber nicht ganz aus dem Spiel. Pfeiffer: „Die Telekom will die Stromleitungen über Gemeindegrund verlegen. Hier ist unsere Zustimmung notwendig.“