Seit zehn Jahren Weltkulturerbe

Im Jahr 2001 wurde die Region um den Neusiedler See als grenzüberschreitendes Weltkulturerbe Fertö-Neusiedler See in die Welterbeliste der UNESCO eingetragen. Aus diesem Anlass feiert das Burgenland heute, gemeinsam mit der ungarischen Partnerregion, das 10-jährige Bestandsjubiläum.



Doch dieses Jubiläum sei keine Selbstverständlichkeit, wie der Geschäftsführer der Organisation Welterbe Neusiedler See, Richard Giefing, im KURIER-Gespräch erklärt. Wäre etwa eine geplante Autobahn zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See Realität geworden, hätte man jetzt keinen Grund zu jubilieren. "Wir wären mit Sicherheit aus der UNESCO Welterbeliste geflogen", sagt Giefing.



Wenn jemand auf den Gedanken käme, eine Brücke über den Neusiedler See zu bauen, "dann können wir uns mit Sicherheit verabschieden", ist sich Giefing "verdammt" sicher. Wenn ein überdimensionales Hochhaus gebaut würde, wären "wir auch weg vom Fenster."