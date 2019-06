„Sehr gut“ für Gemeinden im „Finanzen-Zeugnis“

Die Gemeindeabteilung stellt den Kommunen auf Basis der am Dienstag veröffentlichen Finanzstatistik für 2018 passend zur letzten Schulwoche vor den Sommerferien ein „Sehr gut“ aus. Die Einnahmen stiegen auf 726 Millionen Euro, abzüglich der Ausgaben von 624 Millionen standen im Vorjahr also rund 100 Millionen für Infrastrukturprojekte zur Verfügung. „Trotz schwieriger Zeiten wurde in Bildung, Daseinsvorsorge, aber auch in die Wirtschaft investiert – die Gemeinden sind der Wirtschaftsmotor des Landes“, meint der zuständige Landesrat Christian Illedits ( SPÖ).