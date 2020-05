Sechs Verletzte bei Alko-Unfall

Sechs Verletzte forderte Mittwochabend ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Dürnbach im Bezirk Oberwart. Der Lenker eines Geländewagens war betrunken und wendete sein Auto auf der Straße - ein entgegenkommender Pkw krachte in den Wagen des Alko-Lenkers.



Kurz vor 19 Uhr war ein 56-jähriger Rechnitzer mit vier Passagieren im Auto auf der B 63 in Richtung Großpetersdorf unterwegs. Plötzlich sah der Lenker ein querstehendes Fahrzeug auf der Straße.



Eine Notbremsung nützte nichts mehr, der Pkw prallte frontal gegen die rechte Seite des Geländewagens, der daraufhin die Böschung hinunterflog. Am Steuer saß ein 50-jähriger Mann aus Wiesenhof in Tirol.