Schwerverletzter bei Kellerbrand in Olbendorf

Dramatische Szenen am Donnerstagabend im Bezirk Güssing: Um 18:24 Uhr wurden die Feuerwehren Olbendorf und Stegersbach, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Olbendorf gerufen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt und musste per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Noch während der Anfahrt informierte die Landessicherheitszentrale, dass unklar sei, ob sich noch jemand im Gebäude befindet.