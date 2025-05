Zicksee: Das fragile Vogelparadies im Seewinkel

"Wir hatten überlegt, welches Ergebnis unter besten Bedingungen von nur einem Punkt möglich ist. Schon 100 Arten hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt Vogelbeobachter Martin Suanjak.

Er lag am 17. und 18. Mai mit seinen Mitstreitern Katharina Schabl und Leander Khil am Zicksee "auf der Lauer". Der Name des Teams, „Ornivision Song Contest“, war an den zeitgleich über die Bühne gegangenen Eurovision Songcontest angelehnt.