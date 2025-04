Kaum Braun, viel Farbe: Vögel fliegen bunt durch die Stadt

„Brauntöne kommen häufiger in der Natur vor als in der Stadt. Wir vermuten also, dass braune Vögel in einer eher grauen Stadt Nachteile haben“, erklärt Studien-Co-Autor Kaspar Delhey.

Farben erfüllen im Tierreich unterschiedliche Funktionen

Grundsätzlich erfüllt Farbe in der Fauna verschiedene Funktionen: Sie hilft Tieren z.B. dabei, den Körper warm zu halten bzw. sich vor Überhitzung zu schützen. Tarnung ist ebenso wichtig, wie gesehen zu werden; Kolorit kann die Partnerwahl und im Konkurrenzkampf entscheiden. Signaltöne wiederum dienen oft der Warnung. Ob schlicht oder schillernd – nichts bleibt dem Zufall überlassen.

Das bestätigt auch die aktuelle Studie. Ihr zufolge profitieren gefiederte Städter von einem auffälligen Federkleid; Weibchen noch mehr als Männchen.

Die Ornithologen liefern die Erklärung dazu: Tendenziell ist es zwischen Gebäuden wärmer als etwa im Wald, die Thermoregulation funktioniert bunt besser. Außerdem lockt der auffällige Auftritt keine Fressfeinde an, Raubvögel jagen selten durch Häuserschluchten. Im künstlichen Licht und vor dem Hintergrund von Beton oder Asphalt ist außerdem Schwarz angesagt. Gelb und Braun sind hier selten, sie begünstigen laut Auswertung eher das Überleben außerhalb von Siedlungsgebieten.