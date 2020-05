Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Zu einem folgenschweren Unfall kam es Mittwochfrüh auf dem S 31-Zubringer bei Eisenstadt: Zwei Personen wurden schwer, zumindest drei weitere leicht verletzt. Der Zubringer war stundenlang gesperrt, auf den Ausweichstrecken durch die Stadt bildeten sich im morgendlichen Berufsverkehr lange Autokolonnen.

Das Unglück nahm knapp nach sieben Uhr seinen Lauf. Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung fuhr mit mit seiner 52-jährigen Ehefrau von Eisenstadt kommend Richtung S 31, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Kurve über die Mittellinie geriet.

Er streifte zunächst einen entgegenkommenden ungarischen Pkw, der mit drei Personen besetzt war, wobei ein 42-jähriger Mann verletzt wurde. Danach touchierte der Wagen des 58-Jährigen das Auto einer 22-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, die ebenfalls leichte Verletzungen davontrug. Anschließend krachte er frontal in einen hinter diesen beiden Fahrzeugen fahrenden Kombi aus dem Bezirk Murau in der Steiermark. In diesem Pkw befanden sich vier Personen, ein 33-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Weitere zwei Autos wurden bei Ausweichmanövern leicht beschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Insgesamt waren schlussendlich sechs Fahrzeuge mit zwölf Insassen am Crash beteiligt.

Der mutmaßliche Unfall-Verursacher und seine Frau wurden schwer verletzt und in die Krankenhäuser Wiener Neustadt und Eisenstadt gebracht, Alkoholisierung lag nicht vor. Die drei Leichtverletzten aus den Bezirken Eisenstadt-Umgebung, Murau ( Steiermark) und aus Ungarn kamen ebenfalls ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Landeshauptstadt. Der Zubringer war von 7.15 bis 10.15 Uhr gesperrt, die Stadtfeuerwehr Eisenstadt war mit drei Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz, um gemeinsam mit Mitarbeitern der Asfinag die Unfallstelle zu räumen.