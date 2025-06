Schwere Missbrauchsvorwürfe: Freispruch im Zweifel

Von Gernot Heigl

Vom vierten Lebensjahr an bis zu ihrem 14. Geburtstag sei das Mädchen missbraucht worden. Von einem Arbeiter, der als Freund der Familie in deren Haus wohnte. Um sein Opfer gefügig zu machen, habe sich der Angeklagte einer List bedient, indem er Schlaftabletten in den Abendkakao gemischt hat, so die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer am Landesgericht Eisenstadt.

Dieses Betäubungsgetränk bekamen auch die anwesenden kleinen Geschwister, damit sie nichts von den Taten mitbekamen.