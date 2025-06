Missbrauchsverdacht: Kakao, Tabletten und Gewalt

Opfer setzte sich zur Wehr

Als das Kind, inzwischen Volksschülerin, die Kakao-Präparierung bemerkte, verweigerte es das Getränk und wehrte sich gegen die Übergriffe. Dennoch setzte der Täter laut Opfer Gewalt ein. Die Eltern glaubten den Schilderungen nicht. Im Alter von zwölf Jahren verübte das Missbrauchsopfer durch Einnahme einer Tablettenüberdosis einen Selbstmordversuch, ehe es drei Jahre später von zu Hause auszog und damit auch der Missbrauch beendet werden konnte. Seither leidet die junge Frau an depressiven Störungen und einem anhaltenden psychischen Trauma.

Der Beschuldigte, inzwischen Pensionist, verantwortete sich zu den Tatvorwürfen bisher nicht geständig und zeigte in seinen polizeilichen Einvernahmen mehrere Ungereimtheiten auf. Wie häufig in solchen Fällen steht somit Aussage gegen Aussage. Am Mittwoch findet im Landesgericht Eisenstadt der Prozess statt. Seitens seiner Verteidigerin, Veronika Ujvarosi, heißt es: „Ein Sachverständiger schließt in einem Gutachten zum Opfer das Phänomen eines ,False-Memory-Syndroms‘ definitiv nicht aus. Also ein unabsichtliches Verfälschen bestehender eigener Gedächtnisinhalte.“ Die Anwältin weiter: „So könnte auch sein, dass es beim vermeintlichen Opfer zu Schilderungen von Ereignissen kommt, die in der Realität gar nicht stattgefunden haben. Deshalb kämpfe ich für meinen Mandanten um einen Freispruch.“