Vom Sitzenbleiber zum Strafrechtsexperten

Von Gernot Heigl

Er gilt als „Breitband-Jurist“ für alle Rechtssachen, ist mit seiner Kanzlei in Oberwart aber ausgewiesener Experte für Streitigkeiten in Straf-, Familien- und Schadenersatzangelegenheiten. Gerhard Ederer vertritt Klienten in Wien, NÖ, dem Burgenland und der Steiermark, ist Träger dreier Titel – Mag. Dr. MBA – sowie des schwarzen Gürtels im Judo.