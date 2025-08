„Schwarzgeld“ für Aushilfskoch im Rotweinort

Was angeblich „eh alle Parteien gewusst haben und auch in anderen Gemeinden üblich“ sei, sorgt nun in Deutschkreutz für politischen Wirbel und eine Sondersitzung des Prüfungsausschusses noch im Sommer.

Was ist in der Blaufränkisch-Gemeinde schon wieder passiert?

Ein pensionierter Koch, der im Kindergarten bei Urlaub oder Krankenstand der regulären Kraft ausgeholfen hat, war nicht ordnungsgemäß angemeldet.