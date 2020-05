Schutz für „Hausbesetzer“, die auf sakrale Bauten fliegen

Bei der Renovierung sowie bei Umbauten von zehn Kirchen sei bereits in der Planungsphase auf die Bedürfnisse der Fledermäuse Rücksicht genommen worden, freut sich Spitzenberger. Als Beispiele fledermausgerechter Bauarbeiten (wie etwa die Installation eines Schlitzes als Eingang für die Tiere) nennt die Zoologin die Dachneudeckungen der Kirchen in Lackenbach und Lackendorf sowie die Generalsanierungen der Kirchen St. Martin/ Raab, Klostermarienberg und Stotzing.

Um die Bevölkerung für die nützlichen Säugetiere zu sensibilisieren, haben nun die Vertreter der eingangs genannten Institutionen gemeinsam die Broschüre „ Fledermäuse in den Kirchen des Burgenlands“ herausgegeben. Diese ist in allen Pfarren des Landes, sowie in den Büros der zuständigen Landesräte Helmut Bieler ( SPÖ) und Andreas Liegenfeld ( ÖVP), sowie im Büro der Umweltanwaltschaft in Eisenstadt erhältlich.